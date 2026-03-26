Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Je crée un bassin dans mon jardin

Olivier Dekeyser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une pièce d'eau occupe une place à part dans un jardin : surface réfléchissante d'un bassin ou d'un étang, mouvement apaisant d'une cascade, doux bruissement d'une fontaine... Tous ces éléments renforcent l'attrait du jardin en lui apportant une dimension visuelle et sonore unique, propice au calme et à la contemplation. Au-delà de leur beauté, les bassins offrent aussi la possibilité de cultiver une grande diversité de plantes aquatiques et rivulaires, tout en attirant une faune sauvage précieuse : insectes pollinisateurs, amphibiens, oiseaux ou petits mammifères. Véritables écosystèmes à part entière, ils contribuent à l'équilibre biologique du jardin. Cet ouvrage très illustré propose des conseils pratiques et des méthodes éprouvées pour concevoir et aménager une pièce d'eau, de la plus simple à la plus élaborée. Il détaille étape par étape la réalisation des grandes familles de bassins et de fontaines, ainsi que leurs variantes décoratives et naturelles. Il vous guidera aussi dans la mise en oeuvre des éléments techniques indispensables (étanchéité, pompes, filtres, éclairage), dans l'accueil de la flore et de la faune et dans l'entretien de votre bassin. Chaque geste est détaillé, chaque choix justifié, afin que même un débutant puisse réaliser un bassin harmonieux, fiable et durable. Quelle que soit l'ambition de votre projet et sans compétence technique particulière, vous obtiendrez ainsi des résultats dignes d'un travail de professionnel.

Par Olivier Dekeyser
Chez Eyrolles

|

Auteur

Olivier Dekeyser

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire et aménagement des ja

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je crée un bassin dans mon jardin par Olivier Dekeyser

Commenter ce livre

 

Je crée un bassin dans mon jardin

Olivier Dekeyser

Paru le 26/03/2026

162 pages

Eyrolles

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023217
9782416023217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.