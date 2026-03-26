Je crée un bassin dans mon jardin

Une pièce d'eau occupe une place à part dans un jardin : surface réfléchissante d'un bassin ou d'un étang, mouvement apaisant d'une cascade, doux bruissement d'une fontaine... Tous ces éléments renforcent l'attrait du jardin en lui apportant une dimension visuelle et sonore unique, propice au calme et à la contemplation. Au-delà de leur beauté, les bassins offrent aussi la possibilité de cultiver une grande diversité de plantes aquatiques et rivulaires, tout en attirant une faune sauvage précieuse : insectes pollinisateurs, amphibiens, oiseaux ou petits mammifères. Véritables écosystèmes à part entière, ils contribuent à l'équilibre biologique du jardin. Cet ouvrage très illustré propose des conseils pratiques et des méthodes éprouvées pour concevoir et aménager une pièce d'eau, de la plus simple à la plus élaborée. Il détaille étape par étape la réalisation des grandes familles de bassins et de fontaines, ainsi que leurs variantes décoratives et naturelles. Il vous guidera aussi dans la mise en oeuvre des éléments techniques indispensables (étanchéité, pompes, filtres, éclairage), dans l'accueil de la flore et de la faune et dans l'entretien de votre bassin. Chaque geste est détaillé, chaque choix justifié, afin que même un débutant puisse réaliser un bassin harmonieux, fiable et durable. Quelle que soit l'ambition de votre projet et sans compétence technique particulière, vous obtiendrez ainsi des résultats dignes d'un travail de professionnel.