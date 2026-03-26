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Les décisions impossibles

Charlotte Peytour

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A travers 15 dilemmes redoutables, situés aussi bien dans notre quotidien que dans des futurs proches ou imaginés, ce livre met à l'épreuve nos certitudes et nos intuitions les plus profondes. Chaque situation force à trancher là où aucune solution ne permet de sortir indemne - là où décider signifie toujours renoncer. En croisant la pensée des grands auteurs classiques et contemporains avec des exemples issus de la science-fiction, de la culture populaire et de l'expérience ordinaire, Charlotte Peytour nous invite à philosopher autrement, de façon vivante et concrète. Ici, pas de bonnes réponses, mais des clés pour comprendre comment nous décidons, pourquoi nous hésitons et ce que chaque choix révèle de nous.

Par Charlotte Peytour
Chez Eyrolles

|

Auteur

Charlotte Peytour

Editeur

Eyrolles

Genre

Ouvrages généraux

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Les décisions impossibles

Charlotte Peytour

Paru le 26/03/2026

190 pages

Eyrolles

18,00 €

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