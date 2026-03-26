100 questions-réponses pour les céramistes

Pour arrêter de galérer sur ses projets de céramique et acquérir des techniques de pro Quel que soit votre niveau en poterie, vous vous heurtez sans doute à des difficultés parfois décourageantes : barbotine pas assez fluide, pièce désaxée, émail imprévisible, fente au séchage ou à la cuisson... Parce qu'il n'y a pas de question bête, ce guide apporte des solutions concrètes aux problèmes que vous rencontrerez le plus souvent à l'atelier. Il vous accompagne à toutes les étapes de votre pratique, des premiers gestes aux interrogations les plus pointues, pour gagner en autonomie. - Niveau débutant à expert - 100 questions réparties en 8 thèmes : préparation de la terre, coulage, tournage, modelage, séchage, décor, cuisson, vie d'atelier - Près de 200 photos pour visualiser les gestes clés