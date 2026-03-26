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100 questions-réponses pour les céramistes

Amélie Touvet

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Pour arrêter de galérer sur ses projets de céramique et acquérir des techniques de pro Quel que soit votre niveau en poterie, vous vous heurtez sans doute à des difficultés parfois décourageantes : barbotine pas assez fluide, pièce désaxée, émail imprévisible, fente au séchage ou à la cuisson... Parce qu'il n'y a pas de question bête, ce guide apporte des solutions concrètes aux problèmes que vous rencontrerez le plus souvent à l'atelier. Il vous accompagne à toutes les étapes de votre pratique, des premiers gestes aux interrogations les plus pointues, pour gagner en autonomie. - Niveau débutant à expert - 100 questions réparties en 8 thèmes : préparation de la terre, coulage, tournage, modelage, séchage, décor, cuisson, vie d'atelier - Près de 200 photos pour visualiser les gestes clés

Par Amélie Touvet
Chez Eyrolles

|

Auteur

Amélie Touvet

Editeur

Eyrolles

Genre

Poterie, céramique, mosaïque

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100 questions-réponses pour les céramistes

Amélie Touvet

Paru le 26/03/2026

296 pages

Eyrolles

26,50 €

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