Qui êtes-vous, monsieur Destutt de Tracy ?

Longtemps relégué au second plan de l'histoire intellectuelle française, Antoine Destutt de Tracy fut pourtant l'un des penseurs majeurs de la philosophie des Lumières entre XVIIIe et XIXe siècles. Chef de file des Idéologues, il s'attacha à fonder une philosophie politique et morale reposant sur la raison, l'analyse des faits et le respect des droits naturels. Né en Bourbonnais, Destutt de Tracy traverse les bouleversements de la Révolution française, la Terreur, le Directoire et l'Empire napoléonien sans jamais renoncer à ses principes. Républicain modéré et critique du pouvoir personnel, il oppose aux passions politiques une réflexion exigeante sur la justice, les institutions et le rôle fondamental de l'éducation morale. Dans cet ouvrage, Richard Alain Marsaud de Labouygue retrace le parcours d'un homme de pensée et d'action, dont l'oeuvre fut longtemps caricaturée, notamment par Napoléon Bonaparte. L'idéologie y apparaît non comme un dogme, mais comme une véritable science des idées, attentive aux mécanismes de l'esprit humain et aux conditions du vivre-ensemble. Redécouvrir ce penseur du Bourbonnais, c'est éclairer un moment essentiel de l'histoire des idées et interroger l'actualité d'un rationalisme toujours vivant.