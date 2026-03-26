Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le code de votre futur

Charlotte Michelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si votre futur était déjà en train de s'écrire... sans vous ? Et si vous pouviez en reprendre les commandes avant qu'il ne s'impose à vous ? Votre vie actuelle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet précis de vos croyances, de vos conditionnements et des programmes invisibles qui tournent en arrière-plan depuis des années. Dans cet ouvrage, Charlotte Michelin vous invite à reprendre le contrôle total de votre trajectoire, non pas en maquillant votre réalité avec des pensées positives, mais en reconfigurant votre identité à la source, là où tout se joue : dans votre subconscient et dans votre interaction avec le champ quantique. Vous découvrirez comment votre réalité s'est construite ainsi, et surtout, comment en redevenir l'architecte. Etape par étape, vous apprendrez à désactiver les boucles mentales qui vous maintiennent dans les mêmes schémas, à recoder votre perception, et à incarner une version de vous totalement libre et prête à créer sa propre réalité. A travers cette méthode, vous reprogrammez. Vous incarnez. Vous dirigez votre vie avec une nouvelle précision. Charlotte Michelin est mentor en leadership quantique et reprogrammation identitaire. Elle aide à reprendre la maîtrise de la réalité, libérer ses plafonds invisibles grâce aux lois quantiques, aux neurosciences et à la reprogrammation identitaire. Elle a accompagné plus de 700 leaders et entrepreneurs dans leur transformation.

Par Charlotte Michelin
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Charlotte Michelin

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le code de votre futur par Charlotte Michelin

Commenter ce livre

 

Le code de votre futur

Charlotte Michelin

Paru le 26/03/2026

192 pages

Leduc.s éditions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385642068
9782385642068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.