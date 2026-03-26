5 août 1962. Dans une lettre destinée à sa soeur, la gouvernante de Marilyn Monroe s'interroge : "Est-ce moi qui l'ai tuée ? " Rien ne prédestinait Eunice Murray, issue d'une famille très pieuse de Chicago, à côtoyer la plus grande star hollywoodienne de tous les temps. Pourtant, à l'aube de ses soixante ans, après avoir traversé une vie d'errance et de deuils, la chance semble enfin lui sourire quand elle entre au service de Marilyn. Dans l'intimité de l'hacienda d'Helena Drive, les deux femmes s'apprivoisent. Pendant neuf mois, Eunice partage les joies et les tourments de l'actrice comme personne avant elle. Jusqu'au jour où elle trouve Marilyn inanimée dans son lit. Que s'est-il véritablement passé la nuit du 4 au 5 août 1962, alors qu'elles étaient seules dans la maison ? Laurent Morlet est un producteur français établi à Los Angeles depuis une vingtaine d'années. Pour La Gouvernante de Marilyn, son premier roman, il a mené un vaste travail de recherche, mêlant témoignages et archives inédites, notamment autour de la célèbre maison d'Helena Drive.