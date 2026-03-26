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Chrétiens divorcés

Roy jean-francois Le, Jean-François Le Roy

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Le divorce n'est pas la fin de l'alliance, mais le lieu où la grâce recommence. Dans cet essai aussi courageux qu'apaisé, l'auteur relit les situations conjugales blessées à la lumière de la miséricorde chrétienne. Croisant théologie, droit canon et psychanalyse, il montre que la fidélité peut survivre à la rupture et que la foi peut se réinventer dans l'épreuve. Soutenu par la pensée du pape François et nourri d'une profonde intuition spirituelle, ce texte propose une relecture du lien conjugal comme espace de salut, non d'exclusion. Une oeuvre de discernement et d'espérance, où la théologie devient chemin de guérison intérieure.

Par Roy jean-francois Le, Jean-François Le Roy
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Roy jean-francois Le, Jean-François Le Roy

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Vie chrétienne

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Chrétiens divorcés

Roy jean-francois Le, Jean-François Le Roy

Paru le 26/03/2026

320 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385226251
9782385226251
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