Chrétiens divorcés

Le divorce n'est pas la fin de l'alliance, mais le lieu où la grâce recommence. Dans cet essai aussi courageux qu'apaisé, l'auteur relit les situations conjugales blessées à la lumière de la miséricorde chrétienne. Croisant théologie, droit canon et psychanalyse, il montre que la fidélité peut survivre à la rupture et que la foi peut se réinventer dans l'épreuve. Soutenu par la pensée du pape François et nourri d'une profonde intuition spirituelle, ce texte propose une relecture du lien conjugal comme espace de salut, non d'exclusion. Une oeuvre de discernement et d'espérance, où la théologie devient chemin de guérison intérieure.