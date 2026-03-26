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Le Grand Livre des Petits Curieux

Samantha Meredith

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Un livre grand format accompagné d'un stylo interactif sonore et lumineux pour découvrir plein de choses en s'amusant, à partir de 3 ans. Cet album cartonné propose 19 doubles pages joyeusement illustrées, chacune dédiée à une thématique familière : la ferme, la jungle, la banquise, la ville, l'océan, les dinosaures, les saisons, les véhicules... Chaque scène fourmille de détails, invitant à l'observation pour répondre à 12 questions sur les côtés. L'enfant n'a pas besoin de savoir lire, il suffit de regarder l'illustration et de choisir la réponse que le stylo valide par un signal sonore et lumineux. En tout, plus de 200 questions pour développer vocabulaire, logique et curiosité, tout en favorisant l'apprentissage en autonomie.

Par Samantha Meredith
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Samantha Meredith

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres-jeux

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Le Grand Livre des Petits Curieux

Samantha Meredith trad. L'atelier Cloro

Paru le 26/03/2026

38 pages

1, 2, 3 Soleil !

22,95 €

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Scannez le code barre 9782384536368
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