Jésus disait merci ou pas ?

Un livre sur le savoir-être ? Vraiment ? Oui ! Un livre pour se rendre compte qu'à la place de codes sociaux se cache en réalité... une vraie charité pour son prochain ! Avec humour et délicatesse, l'auteur décrit aux ados la beauté et la profondeur des gestes qu'ils posent quand ils prennent le parti de la patience, de la politesse, de la gentillesse, de l'attention à leur prochain. Des illustrations d'lxène ponctuent joyeusement le texte ! Un petit livre pour mettre en action cette réalité évangélique : " A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous ayez de l'amour les uns pour les autres. " [Jean, 13, 35]