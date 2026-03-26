Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Jésus disait merci ou pas ?

Chantérac inès De, Ixène, Inès de Chantérac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sur le savoir-être ? Vraiment ? Oui ! Un livre pour se rendre compte qu'à la place de codes sociaux se cache en réalité... une vraie charité pour son prochain ! Avec humour et délicatesse, l'auteur décrit aux ados la beauté et la profondeur des gestes qu'ils posent quand ils prennent le parti de la patience, de la politesse, de la gentillesse, de l'attention à leur prochain. Des illustrations d'lxène ponctuent joyeusement le texte ! Un petit livre pour mettre en action cette réalité évangélique : " A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous ayez de l'amour les uns pour les autres. " [Jean, 13, 35]

Par Chantérac inès De, Ixène, Inès de Chantérac
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Chantérac inès De, Ixène, Inès de Chantérac

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Documentaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jésus disait merci ou pas ? par Chantérac inès De, Ixène, Inès de Chantérac

Commenter ce livre

 

Jésus disait merci ou pas ?

Chantérac inès De, Ixène, Inès de Chantérac

Paru le 26/03/2026

141 pages

Editions Emmanuel

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384333516
9782384333516
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.