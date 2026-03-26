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Cherry Blossoms after Winter Tome 5

Bamwoo

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Adapté en drama disponible sur Viki, ce BL met en scène Seo Hae qui, après le décès de ses parents, est recueilli par la meilleure amie de sa mère. Dès lors, le fils de cette dernière refuse catégoriquement cette situation. Suite au décès de ses parents, Seo Hae est recueilli par la meilleure amie de sa mère. Ha Eun fils de cette dernière, refuse de le considérer comme son frère, ce qui va les éloigner. Seo Hae est maintenant en terminal et cache à sa famille qu'il subit des intimidations à l'école. Mais cette année, pour la première fois, les deux garçons se retrouvent dans la même classe.

Par Bamwoo
Chez Kbooks

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Auteur

Bamwoo

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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Cherry Blossoms after Winter Tome 5

Bamwoo trad. L. Gonzalez

Paru le 26/03/2026

272 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382884508
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