Le désert du monde

Il se réveille. Dans une pièce qu'il ne reconnait pas. Sous des combles à la toiture éventrée, sa jambe blessée par une poutre. Pas un bruit. Où est-il ? Et surtout, qui est-il ? Car très vite, l'homme réalise qu'il n'a plus aucun souvenir. Pas de passé, pas de mémoire. Il quitte la chambre, et dans l'escalier qui le mène au rez-de-chaussée de cette maison dont il ignore tout... tombe sur son premier cadavre. Il y en aura beaucoup d'autres. Partout, dans ce village muet où il erre bientôt. Pourquoi ? Commence alors une double quête cruciale : celle de son identité et les raisons de ce désert du monde...