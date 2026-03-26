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Le désert du monde

Jean-Pierre Andrevon

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Il se réveille. Dans une pièce qu'il ne reconnait pas. Sous des combles à la toiture éventrée, sa jambe blessée par une poutre. Pas un bruit. Où est-il ? Et surtout, qui est-il ? Car très vite, l'homme réalise qu'il n'a plus aucun souvenir. Pas de passé, pas de mémoire. Il quitte la chambre, et dans l'escalier qui le mène au rez-de-chaussée de cette maison dont il ignore tout... tombe sur son premier cadavre. Il y en aura beaucoup d'autres. Partout, dans ce village muet où il erre bientôt. Pourquoi ? Commence alors une double quête cruciale : celle de son identité et les raisons de ce désert du monde...

Par Jean-Pierre Andrevon
Chez Belial'

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Auteur

Jean-Pierre Andrevon

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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Le désert du monde

Jean-Pierre Andrevon

Paru le 26/03/2026

330 pages

Belial'

15,90 €

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