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L'espace de la révélation

Alastair Reynolds

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Il y a neuf cent mille ans, la civilisation amarantine a été anéantie alors qu'elle était sur le point de découvrir les voyages spatiaux. Persuadé que cette histoire ancienne pourrait être sur le point de se répéter, l'archéologue Dan Sylveste met tout en oeuvre pour résoudre l'énigme de cette disparition. Faute de ressources, il forge bientôt une alliance hasardeuse avec l'équipage cyborg du vaisseau interstellaire Spleen de l'Infini. Mais alors qu'il se rapproche du secret, le plus implacable des tueurs s'approche lui aussi, car les Amarantins n'ont pas été annihilés sans raison. Et cette dernière pourrait bien bouleverser l'univers — l'essence même de sa réalité de manière irrévocable.

Par Alastair Reynolds
Chez Belial'

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Auteur

Alastair Reynolds

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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L'espace de la révélation

Alastair Reynolds trad. Dominique Haas

Paru le 26/03/2026

600 pages

Belial'

19,90 €

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