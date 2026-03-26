La saga phénomène qui vous a fait vibrer et pleurer revient pour un final bouleversant ! Au-delà des étoiles, Dans les secrets de l'univers, Le Soleil attend le retour de la Lune... Quatre années se sont écoulées depuis la terrible tragédie qui a frappé Port Isabel. Sunny Allison a laissé derrière lui le lycée et tous les drames qui s'y sont déroulés pour le campus universitaire de Houston, où il s'apprête à obtenir son diplôme. En apparence, il a tout pour être heureux. Pourtant, dans le secret de la nuit, il pleure en direction de la Lune, en attendant que l'autre moitié de son coeur lui revienne... Jusqu'à ce qu'il recroise la route de celui qu'il n'a jamais pu se résoudre à oublier. Moon Bailey. Sauf que l'adolescent fragile et délicat qu'il a connu et aimé plus que tout au monde n'existe plus... A sa place, il y a cet homme charismatique, grand et musclé, qui gère un bar branché et accumule les conquêtes. Un homme qui n'a jamais fait l'effort de le chercher. La trahison est amère, et la douleur, si lancinante qu'il se sent sombrer dans un profond trou noir. Hélas, une succession d'évènements inquiétants l'oblige à se rapprocher de son amour perdu, à son corps défendant. Et, alors que les fantômes du passé resurgissent, pour le meilleur comme pour le pire, Sunny va être amené à se demander... Où disparaissent les étoiles lorsqu'elles n'ont plus la force de briller ?