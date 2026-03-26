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La Duchesse de Langeais de Balzac ou l'histoire d'une étoile filante

Frédéric Nau

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Un commentaire sur l'une des héroines fascinantes de Balzac. A travers elle, le grand écrivain met en scène le naufrage de l'aristocratie où érotisme et politique sont toujours étroitement liés. Avec la duchesse de Langeais, Balzac crée l'une de ses héroïnes les plus fascinantes. Reine de l'aristocratie parisienne, elle se retire dans un couvent de Carmélites après une déception sentimentale : ultime caprice d'une coquette ou affirmation suprême d'une mystique amoureuse ? Roman de la passion destructrice, La Duchesse de Langeais tend à son époque (et à la nôtre ? ) le miroir de sa médiocrité. Dans la collection " Champion - Commentaires ", sont proposés à disposition des étudiants et enseignants des commentaires, qui sont autant d'essais de référence, écrits par les meilleurs spécialistes, afin d'éclairer et de prolonger la compréhension des grands textes de la littérature française.

Par Frédéric Nau
Chez Honoré Champion

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Auteur

Frédéric Nau

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique

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La Duchesse de Langeais de Balzac ou l'histoire d'une étoile filante

Frédéric Nau

Paru le 26/03/2026

106 pages

Honoré Champion

10,00 €

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Scannez le code barre 9782380961492
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