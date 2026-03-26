Le Moniage relate les dernières aventures du héros, dominées par son souci d'expier ses fautes passées, qui le conduit à se tourner vers la vie monastique puis vers l'érémitisme, tout en combattant les ennemis de la foi chrétienne. Le Moniage Guillaume clôt le cycle des chansons de geste du cycle de Guillaume d'Orange, combattant infatigable contre les Sarrasins, ennemis de la foi et du suzerain, Charlemagne puis Louis. Après la mort de son épouse Guibourc, le héros renonce au monde et décide d'entrer en religion. Son expérience monastique est un échec, du fait de la duplicité des moines ; il se tourne alors vers la vie érémitique. Par deux fois, il retrouvera les périls et la grandeur du héros épique, combattant Synagon de Palerne puis assurant le salut du royaume et de la chrétienté en vainquant Ysoré à Paris, avant de revenir définitivement dans son ermitage, origine de Saint Guilhem du désert. Sans que tout aspect comique disparaisse du texte, notamment avec la satire anti-monastique, la dimension religieuse prend ici, avec la conversion du héros au service de Dieu par la prière et le dénuement, une importance particulière. Et l'éloge de l'érémitisme consonne avec certaines préoccupations de la fin du XIIe siècle. Enfin l'histoire de l'évolution du héros vers la sainteté s'insère dans un cadre géographique d'une précision rarement égalée, dont le coeur est l'ancien monastère de Gellone, autrefois fondé par Guillaume de Toulouse, aujourd'hui Saint-Guilhem-le-Désert.