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Se reconstruire après un avortement

Laurent Spriet

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Laurent Spriet est prêtre. Il accompagne depuis des années des femmes ayant subi un ou plusieurs avortements. Fort de son expérience, il propose une réflexion chrétienne qui s'articule autour de l'espérance, ainsi que les témoignages de sept femmes qui se sont relevées grâce à leur rencontre avec le Christ Jésus. Il a créé à Lyon un groupe d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour aider ces femmes meurtries à se reconstruire. Celles-ci y sont accueillies sans aucun jugement et en toute charité chrétienne par une équipe bienveillante composée d'un médecin, d'une psychologue, d'une écoutante et d'un prêtre. A travers leurs témoignages, les membres de ce groupe espèrent susciter dans le coeur des lecteurs et lectrices l'envie de créer de nouveaux groupes pour aider d'autres femmes en souffrance.

Par Laurent Spriet
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Laurent Spriet

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Vie chrétienne

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Se reconstruire après un avortement

Laurent Spriet

Paru le 26/03/2026

Editions Peuple Libre

12,00 €

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Scannez le code barre 9782366131895
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