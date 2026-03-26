Territoires de justice

Depuis la Révolution de 1789, plusieurs réformes de la carte judiciaire ont été entreprises, entraînant le plus souvent des suppressions de tribunaux. A cet égard, mais aussi en raison de la méthode employée, celle de 2008 a incontestablement bouleversé le paysage de la Justice, mais aussi ses acteurices, non consulté. es. De nombreuses exceptions aux critères que la chancellerie avait elle-même émis interrogent sur l'objectivité, le caractère politique des décisions de fermeture et leurs finalités.