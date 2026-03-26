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Territoires de justice

La Découverte, Deliberee Revue

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Depuis la Révolution de 1789, plusieurs réformes de la carte judiciaire ont été entreprises, entraînant le plus souvent des suppressions de tribunaux. A cet égard, mais aussi en raison de la méthode employée, celle de 2008 a incontestablement bouleversé le paysage de la Justice, mais aussi ses acteurices, non consulté. es. De nombreuses exceptions aux critères que la chancellerie avait elle-même émis interrogent sur l'objectivité, le caractère politique des décisions de fermeture et leurs finalités.

Par La Découverte, Deliberee Revue
Chez La Découverte

|

Auteur

La Découverte, Deliberee Revue

Editeur

La Découverte

Genre

Revues de droit

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Territoires de justice

La Découverte, Deliberee Revue

Paru le 26/03/2026

96 pages

La Découverte

12,00 €

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Scannez le code barre 9782348092749
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