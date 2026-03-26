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Le droit du travail en 95 schémas

Jean-Christophe Debande

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Le droit du travail résumé en 95 schémas complets et immédiatement actionnables L'essentiel du droit du travail en 95 schémas pour les jeunes professionnels RH, les managers, les dirigeants de TPE/PME et les étudiants. L'objectif est de rendre le droit du travail simple, clair et accessible, tout en délivrant les informations essentielles au travers de schémas et cartes mentales. Il reprend les problématiques principales rencontrées sur le terrain et y répond de façon claire et concrète : le recrutement, les contrats de travail, la rémunération, les problématiques de santé-sécurité, les relations sociales, etc. Chaque fiche outil est structurée sur deux pages : - Page de gauche : Présentation de l'outil + "Pour l'utiliser" - Page de droite : Un schéma ou une carte mentale + une rubrique Points de vigilance

Par Jean-Christophe Debande
Chez Vuibert

|

Auteur

Jean-Christophe Debande

Editeur

Vuibert

Genre

Droit du travail et de l'emplo

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Le droit du travail en 95 schémas

Jean-Christophe Debande

Paru le 26/03/2026

223 pages

Vuibert

25,00 €

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Scannez le code barre 9782311629057
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