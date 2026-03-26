Soeurs sorcières Tome 1

Filles, soeurs et sorcières. Trois raisons de mourir. Nouvelle édition poche de la trilogie best-seller de Nathan Jeunesse. Ma chère et courageuse Cate, La sibylle l'a prédit : à l'aube du xxe siècle, trois soeurs sorcières atteindront l'âge de décision. L'une d'elles sera la sorcière la plus puissante de tous les temps. Il semble hélas probable que Tess, Maura et toi soyez les soeurs dont parle cette prophétie. Si c'est le cas, tu seras traquée par ceux qui voudront se servir de toi. Je suis si inquiète ! La prophétie dit une autre chose, encore pire à mes yeux. Mais je préfère ne rien révéler de plus dans ces pages, de crainte qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Avec tout mon amour, Maman