Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Soeurs sorcières Tome 1

Jessica Spotswood

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Filles, soeurs et sorcières. Trois raisons de mourir. Nouvelle édition poche de la trilogie best-seller de Nathan Jeunesse. Ma chère et courageuse Cate, La sibylle l'a prédit : à l'aube du xxe siècle, trois soeurs sorcières atteindront l'âge de décision. L'une d'elles sera la sorcière la plus puissante de tous les temps. Il semble hélas probable que Tess, Maura et toi soyez les soeurs dont parle cette prophétie. Si c'est le cas, tu seras traquée par ceux qui voudront se servir de toi. Je suis si inquiète ! La prophétie dit une autre chose, encore pire à mes yeux. Mais je préfère ne rien révéler de plus dans ces pages, de crainte qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Avec tout mon amour, Maman

Par Jessica Spotswood
Chez Pocket

|

Auteur

Jessica Spotswood

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soeurs sorcières Tome 1 par Jessica Spotswood

Commenter ce livre

 

Soeurs sorcières Tome 1

Jessica Spotswood trad. Rose-Marie Vassato, Papillon, Rose-Marie Vassallo

Paru le 26/03/2026

416 pages

Pocket

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358743
9782266358743
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.