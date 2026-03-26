Un voyage vers l'île de Batz, sur les traces d'une femme qui découvre ce territoire, et le vit comme un véritable choc Quand l'auteur arrive sur l'île de Batz, elle tombe géographiquement amoureuse et décide de s'y installer avec son mari et ses enfants. Malgré les difficultés d'acclimatation, les rigueurs du climat et la prudence initiale des îliens, elle plonge tête baissée dans cette nouvelle vie. En chemin, elle découvre des figures touchantes aux destins singuliers. Ainsi naît l'idée de ce livre, créer des ponts entre ces destins îliens et la grande histoire du monde. De rencontres en portraits, d'amitiés en leçons de choses, elle doit bientôt remettre en question ses certitudes de jeune parisienne et se laisser apprivoiser par cet univers indomptable. Alors qu'elle pensait s'être mise en retrait, elle se retrouve au centre du monde. Portrait d'une île singulière et d'une femme impétueuse, Là-Batz est comme une ode marine passé le dernier finistère.