Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Cute crimes

Marc Ordiali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
45 illustrations originales à colorier avec pages détachables, avec des animaux mignons dans des scènes d'enquête Attention, bandits mignons ! Ce cahier de coloriages Cosy crime met en scène d'adorables animaux faisant des bêtises et petits délits... Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes de couleurs douces pour s'évader dans un univers drôle et réconfortant. Ours poursuivi par des abeilles, lapin volant des carottes, chat blanchissant de l'argent à la machine à laver... 45 coloriages pour s'amuser et exprimer sa créativité.

Par Marc Ordiali
Chez Solar

|

Auteur

Marc Ordiali

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cute crimes par Marc Ordiali

Commenter ce livre

 

Cute crimes

Marc Ordiali

Paru le 26/03/2026

96 pages

Solar

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263193859
9782263193859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.