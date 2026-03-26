Cute crimes

45 illustrations originales à colorier avec pages détachables, avec des animaux mignons dans des scènes d'enquête Attention, bandits mignons ! Ce cahier de coloriages Cosy crime met en scène d'adorables animaux faisant des bêtises et petits délits... Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes de couleurs douces pour s'évader dans un univers drôle et réconfortant. Ours poursuivi par des abeilles, lapin volant des carottes, chat blanchissant de l'argent à la machine à laver... 45 coloriages pour s'amuser et exprimer sa créativité.