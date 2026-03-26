Les maux de vos ados

Anxiété, crises de panique, déficit de confiance en soi, difficultés relationnelles, rapport au corps compliqué : les maux de nos ados sont multiples, et il est souvent difficile pour les parents de comprendre comment les soulager. Dans ce livre compagnon écrit à l'intention des parents, Stéphane Clerget livre sa vision experte du suivi des ados en souffrance, en s'attardant sur les dernières avancées de la recherche, mais aussi sur les changements sociétaux et les nouveaux profils de parents et de patients. Cas après cas, il décrypte la complexité des problématiques adolescentes, des troubles alimentaires aux addictions (alcool, drogues, porno...), en passant par la dépression, les dérives misogynes, les comportements d'automutilation, les troubles dys. Il donne aux parents des outils de compréhension essentiels, s'efforce de calmer leurs inquiétudes et souligne la nécessité d'une approche globale et éclairée de la santé mentale des jeunes.