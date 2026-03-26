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Un couple sulfureux

Daniel Bonneau, David Bonneau

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L'histoire fascinante des Morand, le couple le plus sulfureux de la littérature française. Hélène et Paul Morand, le couple le plus sulfureux de la littérature française. Lui, l'écrivain vedette des Années folles, tombé un temps dans l'oubli pour avoir choisi le mauvais côté de l'Histoire. Elle, la muse diabolique, accusée d'être à l'origine des dérives de son mari. Pour la première fois, ce livre dévoile la vérité d'Hélène et son importance capitale dans l'oeuvre de celui dont L. F. Céline disait qu'il était " le premier qui ait jazzé la langue française ". Enfant de l'Empire d'Orient et de la Mitteleuropa , Hélène a fasciné ses contemporains. Elle parlait sept langues, sa culture était immense, sa repartie cinglante. Combien de femmes ont été l'inspiratrice de Proust, l'amie de Cocteau et ont ébloui Ernst Jünger ? Suivre ce couple mythique, c'est vivre au rythme haletant de l'histoire du XXe siècle. Connaître la magnificence et la chute. Traverser un échange virevoltant où se côtoient le meilleur de la langue et le pire des idées. Ce livre est à la fois l'histoire d'un écrivain, d'une femme, d'un amour et d'un siècle. Avec en arrière-plan, omniprésente, la littérature, la grande affaire de leur vie.

Par Daniel Bonneau, David Bonneau
Chez Plon

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Auteur

Daniel Bonneau, David Bonneau

Editeur

Plon

Genre

Histoire littéraire

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Un couple sulfureux

Daniel Bonneau, David Bonneau

Paru le 26/03/2026

352 pages

Plon

22,00 €

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