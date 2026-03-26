Le mystère Marine Le Pen

Qui est vraiment Marine Le Pen et que veut-elle ? Le livre-enquête qui révèle le rôle qu'elle entend jouer en 2027 si sa candidature est empêchée et ses rapports exacts avec Jordan Bardella. Dans une enquête fouillée et précise, Hubert Coudurier retrace tous les secrets du parcours politique de Marine Le Pen. Il détaille ses rapports fondateurs avec son père, qui a fondé le parti dont elle prendra la présidence, mais aussi ses liens compliqués avec ceux qu'elle a tantôt adoubés et tantôt combattus... Alors que sa quatrième candidature à l'Elysée en 2027 est plus que jamais compromise par les affaires judiciaires en cours, comment Marine Le Pen anticipe-t-elle les années à venir ? Quelle place souhaite-t-elle jouer dans le dispositif que met en place son dauphin Jordan Bardella ? Quels sont ses liens avec Vincent Bolloré ? Qui sont les Versaillais ? Et quel rôle doit occuper le RN dans le nouvel ordre mondial dominé par le retour au pouvoir de la droite et des conservateurs de tous horizons ?