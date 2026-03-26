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#Essais

Argent

David McWilliams

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Objet de nos désirs, moteur de notre génie... Et si l'argent était aussi la plus grande invention de l'humanité ? Saviez-vous que la piastre était l'ancêtre du dollar ? Que Hitler et Lénine s'étaient servis de la monnaie pour manipuler les foules ? Que Le Magicien d'Oz parle en réalité de la déflation associée à l'étalon-or ? Que notre avenir financier ne se trouve pas dans le bitcoin mais dans le crédit téléphonique ? Des grains d'orge des Sumériens aux cryptomonnaies en passant par les assignats révolutionnaires et l'invention du dollar, David McWilliams retrace d'une plume alerte et accessible l'histoire de cette invention qui - au même titre que la roue ou le feu - a façonné les relations entre les hommes. Loin des austères traités d'économie, David McWilliams nous montre que l'argent n'est pas qu'un instrument de pouvoir. Il peut aussi mener à la coopération et au progrès collectif.

Par David McWilliams
Chez Presses de la Cité

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Auteur

David McWilliams

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Economie (essai)

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Argent

David McWilliams trad. Bérengère Viennot

Paru le 26/03/2026

337 pages

Presses de la Cité

25,00 €

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