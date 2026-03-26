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#Roman francophone

Archéologie d'un amour

Jean-Noël Schifano

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"Jusqu'à son dernier souffle, il revivrait leur passion archéologique si charnelle, la retraduirait encore et encore, cruelle volupté, avec la bénédiction du patron des traducteurs et des archéologues : Amor ordinem nescit, écrit saint Jérôme dans une lettre à Chromatius, certes : L'amour ne connaît pas de règle". Rieuse, libre, surgie des eaux nocturnes de l'Averne infernal, Daphné vient à Giannatale, tel un cadeau vésuvien qu'il n'espérait plus. Et sous les pas dansants de la jeune archéologue, toute la poussière du passé, toutes les lourdeurs du quotidien s'envolent par enchantement, dans la sublime harmonie que les amants nous font vivre.

Par Jean-Noël Schifano
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean-Noël Schifano

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Archéologie d'un amour

Jean-Noël Schifano

Paru le 26/03/2026

160 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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Scannez le code barre 9782073133762
9782073133762
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