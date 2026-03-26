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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Lot de 25 images en dorure médaillon "Jésus mon ami version 1"

Atelier Avril

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Image souvenir pour ados ou adultes ayant fait une rencontre avec le Christ et cheminant dans la foi Chrétienne. Pour son aspect estétique, cette images s'inspire des images canivets. Il s'agit ici d'une dentelle végétale en dorure. Le médaillon est une évocation de la relation d'une âme avec Jésus ou la Vierge Marie (enfant, jeune fille, jeune homme, femme ou homme d'âge mur). Faites mémoire avec cette image de la relation d'amour et de tendresse qui vous relie à Jésus ou à la Vierge Marie.

Par Atelier Avril
Chez XXXX

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Auteur

Atelier Avril

Editeur

XXXX

Genre

Vie chrétienne

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Lot de 25 images en dorure médaillon "Jésus mon ami version 1"

Atelier Avril

Paru le 26/03/2026

25 pages

XXXX

17,28 €

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