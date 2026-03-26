Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Africa Fashion

Christine Checinska

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'énergie créative de l'Afrique s'exprime avec une vitalité et une inventivité singulières dans le domaine de la mode. Avec audace et style, créateurs et créatrices de mode du continent et de la diaspora revendiquent à la fois leur héritage historique et l'"afro-modernité" : l'élégance de leurs ancêtres, le savoir-faire des artisans africains, et leur propre aspiration à rayonner sur les scènes internationales. De l'Afrique du Sud au Mali et du Maroc au Kenya, Africa Fashion tisse le portrait d'une Afrique plurielle, inspirée, eu constante réinvention, dont les défilés à Lagos, Dakar, Accra ou Johannesburg révèlent les nouvelles capitales de la mode, désormais incontournables, qui rivalisent de créativité avec Paris. Londres ou New York.

Par Christine Checinska
Chez Ediciones El Viso

|

Auteur

Christine Checinska

Editeur

Ediciones El Viso

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Africa Fashion par Christine Checinska

Commenter ce livre

 

Africa Fashion

Christine Checinska

Paru le 19/03/2026

270 pages

Ediciones El Viso

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791399068733
9791399068733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.