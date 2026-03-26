L'énergie créative de l'Afrique s'exprime avec une vitalité et une inventivité singulières dans le domaine de la mode. Avec audace et style, créateurs et créatrices de mode du continent et de la diaspora revendiquent à la fois leur héritage historique et l'"afro-modernité" : l'élégance de leurs ancêtres, le savoir-faire des artisans africains, et leur propre aspiration à rayonner sur les scènes internationales. De l'Afrique du Sud au Mali et du Maroc au Kenya, Africa Fashion tisse le portrait d'une Afrique plurielle, inspirée, eu constante réinvention, dont les défilés à Lagos, Dakar, Accra ou Johannesburg révèlent les nouvelles capitales de la mode, désormais incontournables, qui rivalisent de créativité avec Paris. Londres ou New York.