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Dictionnaire des masculinités en Grèce ancienne

Lydie Bodiou, Véronique Mehl

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Que connaît-on des hommes grecs dans l'Antiquité ? Force est de constater que l'on sait peu de choses, sinon des stéréotypes et des représentations dépassées. Leur histoire est donc en cours d'écriture. En Grèce ancienne, les hommes ne se réduisent pas à être des citoyens performants au gymnase, à la guerre ou dans la politique, en un mot, "virils" . Ils ne peuvent être présentés seulement comme des individus dominants les femmes, les esclaves et les Barbares, ils ont aussi tissé des liens familiaux et affectifs, noués des amours et des amitiés. Ils sont tour à tour, et parfois en même temps : héros, fauchés, maris, traîtres, riches, paysans, combattants, malades, poilus... La masculinité est construite aussi par des déficiences et des fragilités, des peurs et des espoirs. Dans le présent volume, 120 notices et 50 auteurs/autrices permettent d'approcher ces hommes grecs, au-delà des mythes et des récits qui les dépeignent comme les parangons d'une virilité affichée, mais surtout construite.

Par Lydie Bodiou, Véronique Mehl
Chez PU Rennes

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Auteur

Lydie Bodiou, Véronique Mehl

Editeur

PU Rennes

Genre

Grèce

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Dictionnaire des masculinités en Grèce ancienne

Lydie Bodiou, Véronique Mehl

Paru le 26/03/2026

616 pages

PU Rennes

32,00 €

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Scannez le code barre 9791041304691
9791041304691
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