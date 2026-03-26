Production et réception des corpus littéraires en FLE

Les enseignants de langue et de littérature sont confrontés à une interrogation récurrente : "Quel texte choisir pour mes élèves ? Des extraits ? Une oeuvre intégrale ? L'extrait est frustrant, mais auront-ils le temps et les compétences pour lire une oeuvre ? Qu'en retiendront-ils réellement ? " C'est à une investigation approfondie de ces questions qu'invite l'ouvrage. S'ancrant dans la didactique du français langue étrangère, il intéressera tous les spécialistes de l'enseignement de la littérature et les praticiens concernés par la question du choix des textes littéraires. Car lire une oeuvre ou un extrait est une pratique scolaire construite par l'histoire de nos disciplines. Les ensembles de textes, les corpus, obéissent, si l'on s'attache à observer leur structure avec minutie, à des ensembles de règles, à des idéologies, à une esthétique aussi : comprendre ces règles, c'est manipuler les corpus avec plus d'aisance. Mettre en oeuvre l'extrait ou l'oeuvre intégrale en classe, c'est proposer aux apprenants différentes manières de lire, qui correspondent à des modalités différentes de réception des textes. Il ne s'agit pas d'opposer extraits et oeuvre, mais de voir comment les pratiques didactiques nous donnent accès à différents niveaux de l'échelle des textes.