Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La violence qu'on ne voit pas... et qui tue

Eléonore Manzano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Système de domination invisible, le contrôle coercitif repose sur l'accumulation de stratégies répétées : isolement, surveillance, privations, menaces implicites... enferment peu à peu la victime dans une dépendance psychologique. Sans nécessité de coups mais avec une emprise totale, il détruit peu à peu la confiance, la perception et la liberté, tout en échappant souvent à l'entourage comme aux institutions. Pourtant, la recherche montre qu'il est l'un des prédicteurs les plus fiables des féminicides conjugaux, bien avant la violence physique. A travers des témoignages, des outils concrets et des analyses professionnelles, l'autrice décrypte la manière dont s'installe cette emprise psychologique, comment la reconnaître et comment y faire face. Elle éclaire également les limites actuelles de la prise en compte judiciaire de ce phénomène en France, encore largement méconnu malgré son introduction récente à l'Assemblée nationale. Cet ouvrage aborde le contrôle coercitif sous l'angle de la psychologie cognitive des auteurs de violences et offre un cadre inédit pour comprendre les mécanismes mentaux qui sous-tendent la domination et la manipulation. Un livre essentiel pour comprendre pourquoi, lorsque la question "est-ce normal ? " se pose, il est déjà temps d'agir.

Par Eléonore Manzano
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Eléonore Manzano

Editeur

Gereso Editions

Genre

Violence

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La violence qu'on ne voit pas... et qui tue par Eléonore Manzano

Commenter ce livre

 

La violence qu'on ne voit pas... et qui tue

Eléonore Manzano

Paru le 19/03/2026

166 pages

Gereso Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039711180
9791039711180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.