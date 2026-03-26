La violence qu'on ne voit pas... et qui tue

Système de domination invisible, le contrôle coercitif repose sur l'accumulation de stratégies répétées : isolement, surveillance, privations, menaces implicites... enferment peu à peu la victime dans une dépendance psychologique. Sans nécessité de coups mais avec une emprise totale, il détruit peu à peu la confiance, la perception et la liberté, tout en échappant souvent à l'entourage comme aux institutions. Pourtant, la recherche montre qu'il est l'un des prédicteurs les plus fiables des féminicides conjugaux, bien avant la violence physique. A travers des témoignages, des outils concrets et des analyses professionnelles, l'autrice décrypte la manière dont s'installe cette emprise psychologique, comment la reconnaître et comment y faire face. Elle éclaire également les limites actuelles de la prise en compte judiciaire de ce phénomène en France, encore largement méconnu malgré son introduction récente à l'Assemblée nationale. Cet ouvrage aborde le contrôle coercitif sous l'angle de la psychologie cognitive des auteurs de violences et offre un cadre inédit pour comprendre les mécanismes mentaux qui sous-tendent la domination et la manipulation. Un livre essentiel pour comprendre pourquoi, lorsque la question "est-ce normal ? " se pose, il est déjà temps d'agir.