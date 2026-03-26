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Le loup qui voulait être heureux

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

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Grâce au coffre rempli d'or trouvé dans son jardin, Loup peut soudain tout avoir, tout acheter. Mais cela le rendra-t-il heureux ? Un beau jour, Loup trouve, dans son jardin, un coffre rempli de pièces d'or ! Que va-t-il faire de tout cet argent ? Maître Hibou le prévient : l'argent n'achète pas le bonheur. Mais Loup n'écoute pas et dépense à tout va. Vêtements, nourriture, jouets... Il doit tout avoir ! En sera-t-il vraiment heureux ?

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le loup qui voulait être heureux

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 26/03/2026

32 pages

Editions Auzou

6,95 €

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Scannez le code barre 9791039562195
9791039562195
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