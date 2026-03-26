Le loup qui voulait être heureux

Grâce au coffre rempli d'or trouvé dans son jardin, Loup peut soudain tout avoir, tout acheter. Mais cela le rendra-t-il heureux ? Un beau jour, Loup trouve, dans son jardin, un coffre rempli de pièces d'or ! Que va-t-il faire de tout cet argent ? Maître Hibou le prévient : l'argent n'achète pas le bonheur. Mais Loup n'écoute pas et dépense à tout va. Vêtements, nourriture, jouets... Il doit tout avoir ! En sera-t-il vraiment heureux ?