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Le savoir économique revisité

Bernard Billaudot

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Le savoir économique existe-t-il vraiment depuis la nuit des temps ?? Remettant en cause cette théorie, cet ouvrage date son apparition à l'avènement de la Nation moderne. Et si le savoir " académique " en sciences sociales était pour quelque chose dans la sidération de tous les commentateurs confrontés à un monde dans lequel ce qui advient paraît invraisemblable ?? Si l'on répond par la positive, le savoir économique, qui en est l'une des principales composantes, doit être revisité, qu'il s'agisse du savoir mainstream, qui défend l'économie de marché, ou du savoir hétérodoxe, qui dénonce les méfaits du capitalisme actuel jugé déraisonnable. Cet ouvrage avance que l'idée partagée par tous les économistes, selon laquelle des activités économiques existent depuis la nuit des temps, doit être abandonnée au profit de celle que la séparation entre l'économique, le politique et le domestique est propre à la forme moderne de vivre-ensemble des humains. L'objet du savoir économique n'est donc pas " la production et la répartition des richesses ", mais bien l'ordre économique de la Nation moderne, et la méthode à retenir pour l'élaborer est un institutionnalisme complexe évolutionniste. Cette conception change radicalement la façon d'appréhender les débats relatifs à la " bonne " organisation dudit ordre économique ? : l'analyse de cet ordre est alors réalisée à partir d'une nouvelle vision de cette forme de vie, révélant le pluralisme des points de vue qui y ont cours concernant la définition d'institutions justes ? ; elle s'inscrit également dans une fresque historique nécessairement nouvelle.

Par Bernard Billaudot
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Bernard Billaudot

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Théorie, doctrine économique

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Le savoir économique revisité

Bernard Billaudot

Paru le 26/03/2026

286 pages

Presses de L'Université de Provence

30,00 €

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