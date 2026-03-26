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Arthrose : le grand mensonge

Roland Liebscher-Bracht, Petra Bracht

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Les auteurs, Roland Liebscher-Bracht, ingénieur passionné de biomécanique et d'arts martiaux, et la Dre Petra Bracht, médecin spécialisée en nutrition et médecine naturelle, s'appuient sur plus de 30 ans de recherche et de pratique clinique dans le domaine de la douleur. Ils dévoilent une vérité dérangeante : la douleur liée à l'arthrose n'est pas une fatalité, et la chirurgie n'est pas la seule voie. L'ouvrage expose les causes réelles de la douleur articulaire, souvent liées à des tensions musculaires chroniques plutôt qu'à la simple usure du cartilage. Les auteurs proposent ensuite une série d'exercices ciblés, des conseils alimentaires et des vidéos en ligne pour un accompagnement complet. Chaque articulation douloureuse - hanche, genou, épaule, poignet - fait l'objet d'un protocole clair et illustré par des vidéos accessibles en ligne.

Par Roland Liebscher-Bracht, Petra Bracht
Chez Gruppo Editoriale Macro

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Auteur

Roland Liebscher-Bracht, Petra Bracht

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Arthrose - Rhumatismes

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Arthrose : le grand mensonge

Roland Liebscher-Bracht, Petra Bracht

Paru le 30/04/2026

Gruppo Editoriale Macro

24,95 €

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Scannez le code barre 9788828518488
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