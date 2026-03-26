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Au galop, Rodrigue!

Rhéa Dufresne, Marina Léon

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Humour, inattendu et apprentissage sont au rendez-vous dans la bande dessinée Au galop, Rodrigue ! , une histoire de Far West pas comme les autres, de Rhéa Dufresne et Marina León. L'implacable Julius-le-Rustre est dans les parages de Fort Milton et on doit absolument mettre un terme à ses manigances. C'est au jeune Rodrigue, apprenti-shérif, qu'est confiée l'importante mission de son arrestation. Mais son allergie aux chevaux freine son enthousiasme. Il doit à tout prix trouver une autre monture pour poursuivre le truand tant redouté ! Mais laquelle ? La chèvre de monsieur Gédéon ? De vigoureux cochons ? Entretemps, Julius-le-Rustre ne perd pas une seule minute pour bouleverser le calme de Fort Milton. Rodrigue réussira-t-il à lui mettre la main au collet ?

Par Rhéa Dufresne, Marina Léon
Chez Les 400 coups

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Auteur

Rhéa Dufresne, Marina Léon

Editeur

Les 400 coups

Genre

Humour

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Au galop, Rodrigue!

Rhéa Dufresne, Marina Léon

Paru le 26/03/2026

44 pages

Les 400 coups

16,00 €

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Scannez le code barre 9782898153075
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