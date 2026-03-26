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#Essais

Etanchéité des toitures-terrasses

Anouk Minon, Daniel Remolu

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Le domaine de l'étanchéité est un domaine particulièrement complexe pour lequel aucune étape, de la conception à la mise en oeuvre, en passant par le choix des produits, ne doit être négligée. - Comment choisir, mettre en oeuvre les éléments porteurs ? - Quelle pente choisir ? - Comment dimensionner et mettre en oeuvre les supports ? - Dans quel cas et comment installer des panneaux isolants ? - Comment choisir et mettre en oeuvre les revêtements d'étanchéité ? - Comment traiter les points singuliers (relevés et retombées d'étanchéité, noues, joints de dilatation, etc.) ? Ce sont ces points et bien d'autres (climatologie, étanchéité réalisée in situ, etc.) que détaille le guide " L'étanchéité des toitures-terrasses ". La mise à jour du guide intègre les évolutions des procédés d'étanchéité des toitures-terrasses, de leurs éléments porteurs et de protection, ainsi que les prescriptions des différentes Règles professionnelles de la CSFE.

Par Anouk Minon, Daniel Remolu
Chez CSTB

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Auteur

Anouk Minon, Daniel Remolu

Editeur

CSTB

Genre

Bâtiments et travaux publics

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Etanchéité des toitures-terrasses

Anouk Minon, Daniel Remolu

Paru le 30/04/2026

CSTB

27,00 €

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