Qui sont mes ancêtres ?

La généalogie est un hobby très en vogue. Avec de la chance, on trouve parfois sa généalogie assez simplement sur internet. Mais quand on creuse un peu... les incohérences sautent aux yeux : erreurs de générations, dates étranges ("tiens, mon arrière-arrière-grand-père aurait vécu 132 ans ? " ou "comment cet enfant a-t-il pu naître trois mois après le décès de sa mère ? "), noms orthographiés approximativement, prénoms échangés... D'autres généalogistes amateurs se sont contenté de recopier l'arbre d'autres généalogistes encore plus amateurs, y ajoutant parfois même leurs propres erreurs (ah, les dangers des "légendes familiales" ...), sans se soucier de vérifier les registres. En fait Internet est un formidable outil pour démarrer facilement une généalogie, ou la compléter sans avoir à se déplacer dans un service d'archives - encore faut-il savoir utiliser à bon escient, et avec un oeil critique, les ressources disponibles dans les sites de généalogie en ligne. Ce guide va vous aider à établir votre "vraie" généalogie, 100% vérifiée, et surtout à l'approfondir. Savoir qui sont vos ancêtres, découvrir comment ils ont vécu en enquêtant (en ligne ou sur place) dans les trésors que recèlent les Archives Municipales, Départementales ou Nationales. Vous orienter aisément dans les dédales des "cotes" des documents, pour trouver plus rapidement (voire en un clic si l'archive recherchée a été numérisée et mise en ligne) tout ce qui pouvait concerner vos ancêtres : un inventaire après décès, un contrat de mariage, une condamnation, un séjour à l'hôpital, une dispense de consanguinité pour une union entre cousins, un acte de conversion catholique, etc. - la liste est longue de toutes les traces du passé qui sont toujours consultables ! Nous ne descendons pas tous de Charlemagne ou d'une famille royale, contrairement à ce que laissent entendre beaucoup d'arbres généalogiques erronés. Mais l'un de vos aïeux était peut-être un révolutionnaire en 1789, un aristocrate à la Cour au XVIIème siècle, un paysan journalier... Savait-il écrire ? Etait-il propriétaire de sa maison ? La famille a-t-elle toujours habité le même village ? En menant des recherches généalogiques approfondies, c'est toute votre histoire familiale que vous découvrirez... 1. La généalogie "facile" . Préambule : le classement des informations, la numérotation SOSA, les symboles et abréviations, les logiciels de généalogie . L'état-civil . Les archives privées familiales . La mémoire familiale 2. La généalogie approfondie : aller au-delà des noms et des dates pour découvrir comment vivaient nos aïeux . Les recensements "civils" et militaires . Les archives de l'enregistrement et les archives notariales . Les archives des enfants abandonnés / trouvés / assistés . Les papiers d'identité (dossiers de demande de passeport ou de carte d'identité...) . Les immatriculations automobiles . Retracer l'histoire d'une propriété 3. La généalogie experte . Les archives fiscales sous l'Ancien Régime . Les archives des hôpitaux, des cimetières, des pompes funèbres . Les archives religieuses (autres que registres paroissiaux) . Les archives de la scolarité . Les archives judiciaires et pénitentiaires . L'Outre-Mer et les Français de l'étranger ; les étrangers en France (visas et passeports, dossiers de naturalisation) Partie 4. Pour aller plus loin . Ordres et décorations . Les archives de la 2nde Guerre Mondiale : prisonniers, déportés, résistants, victimes civiles . Les archives économiques . Ouvrages de référence . Se former à la paléographie pour déchiffrer les actes anciens (+ IA...) . Se faire aider par un généalogiste professionnel Annexes . Logiciels de généalogie . Notions d'héraldique . Les différents arbres possibles . Adresses utiles