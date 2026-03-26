Randos vers le ciel - Savoie

Terre de lumière et de sommets, la Savoie offre à chaque pas un nouvel horizon. Des cimes sauvages de la Vanoise aux alpages paisibles du Beaufortain, des crêtes de la Chartreuse aux lacs secrets des Bauges, ce guide vous invite à prendre de la hauteur, à la rencontre d'une montagne généreuse et vibrante. Au fil de 20 itinéraires accessibles sans matériel particulier et sans grande difficulté technique, découvrez des paysages grandioses, des panoramas à couper le souffle et des ambiances où le temps semble suspendu. Gravir la Dent du Corbeley au lever du jour, contempler le monde depuis la Pointe de l'Observatoire, sentir le vent au Grand Mont de Beaufort, ou rêver face aux Aiguilles d'Arves - chaque randonnée est une promesse d'évasion et d'émotion. De vallées en belvédères, laissez-vous guider vers le ciel savoyard - là où la montagne se fait douceur et émerveillement. Hervé Jeanton est aussi l'auteur de L'Avant-Pays Savoyard à petit pas et Les Bauges à petits pas, publiés à La Fontaine de Siloé.