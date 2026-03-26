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#Roman francophone

Les anges blancs de Vienne

Kate McAlistair

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En avril 1945, alors que Vienne est bombardée par les Alliés, une alliance surprenante voit le jour entre des hommes aux idéaux opposés, pour sauver les chevaux Lipizzans, fleuron de l'Ecole espagnole d'équitation de Vienne. Un grand roman d'amour et d'aventure, au souffle épique, fondé sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. " Nous étions tellement usés par la mort et la destruction que nous voulions faire quelque chose de beau. " Colonel Reed En Autriche, pendant la Seconde Guerre mondiale, un roman inspiré d'une histoire vraie. En 1938, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, l'Ecole espagnole d'équitation de Vienne et ses chevaux d'une valeur inestimable, véritables trésors nationaux, sont convoités par Hitler qui souhaite créer un élevage façon "Lebensborn". Propriétaire du haras de Waldenberg, Irene, baronne autrichienne, va tout mettre en oeuvre pour contrecarrer ce projet, aidé de son mieux par Tomek Fränze, un jeune travailleur STO secrètement amoureux d'elle. Mêlant la petite histoire à la grande, Kate McAlistair met en lumière, dans ce roman d'aventures et d'amour en temps de guerre, des hommes et des femmes que tout oppose, décidés à se battre pour sauver une race de chevaux emblématique au nom d'un art de vivre ancestral vieux de quatre cents ans. Au risque de leur vie, des aristocrates autrichiens, des prisonniers de guerre, des nazis et des soldats américains vont former une alliance improbable pour contrecarrer les ordres d'Hitler, décidé à sacrifier les Lipizzans à l'heure de son suicide. (A la fin de la guerre, ces chevaux seront restitués à l'Autriche et réintégreront l'Ecole espagnole d'équitation de Vienne.) Le tome 1 du Palais des mille vents, L'Héritage des steppes , a été lauréat du prix du Lys en 2023.

Par Kate McAlistair
Chez L'Archipel

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Auteur

Kate McAlistair

Editeur

L'Archipel

Genre

XXe siècle

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Les anges blancs de Vienne

Kate McAlistair

Paru le 26/03/2026

433 pages

L'Archipel

23,00 €

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