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Technofuturisme : la philosophie de la Silicon Valley

Jean-Noël Missa

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Cet essai plonge au coeur de la philosophie de la Silicon Valley : le technofuturisme. Adossé à trois piliers - le transhumanisme, la maîtrise des risques existentiels et l'expansion spatiale -, il révèle l'ambition d'une république technologique où l'intelligence artificielle assoit la suprématie des puissances. Mais sous la promesse d'émancipation se profile une inquiétude, celle d'un avenir que la technologie pourrait écrire sans nous, reléguant l'humain aux marges de son propre récit.

Par Jean-Noël Missa
Chez Académie Royale de Belgique

|

Auteur

Jean-Noël Missa

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Epistémologie

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Technofuturisme : la philosophie de la Silicon Valley

Jean-Noël Missa

Paru le 26/03/2026

234 pages

Académie Royale de Belgique

18,00 €

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Scannez le code barre 9782803110421
9782803110421
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