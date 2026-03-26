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La fiscalité de tous les placements

Fabrice de Longevialle

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L'ouvrage de référence des investisseurs et des professionnels du patrimoine. Un état des lieux clair pour prendre les bonnes décisions et faire les meilleurs choix pour votre patrimoine. Ce guide est doublement exhaustif : -il traite de toutes les formes d'épargne et de placement : valeurs mobilières et assurance-vie, immobilier résidentiel, commercial et de loisirs, forêts et terres agricoles, objets d'art et parts de sociétés non cotées ; -il les aborde sous l'angle de tous les impôts : frais d'acquisition, impôt sur le revenu, impôt sur les plus-values, droits de succession et, quand il y a lieu, impôt sur la fortune immobilière (IFI) et impôts locaux. Son objectif : permettre à chacun, épargnant et investisseur, de trouver les réponses à ses interrogations ponctuelles et l'aider à identifier les solutions les mieux adaptées à ses paramètres personnels Les + de l'ouvrage : -A jour des dernières nouveautés fiscales -Facile d'emploi avec son classement thématique -Opérationnel avec les indispensables comparaisons -Une version accessible en ligne

Par Fabrice de Longevialle
Chez Groupe Revue Fiduciaire

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Auteur

Fabrice de Longevialle

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit fiscal

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La fiscalité de tous les placements

Fabrice de Longevialle

Paru le 30/04/2026

Groupe Revue Fiduciaire

35,10 €

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