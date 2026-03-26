Les grandes cathédrales gothiques ont été construites dans un même élan, principalement aux XII° et XIII° siècles. C'est le temps du renouveau chrétien où l'Eglise affirme son autorité et sa puissance par des constructions grandioses. Le lecteur suivra Etienne et Clément qui apprennent leur métier de compagnon en faisant le tour des chantiers de cathédrales. Cette histoire est le prétexte pour présenter non seulement l'architecture de ces bâtiments magnifiques, mais aussi leur rôle spirituel et social.