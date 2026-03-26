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Cathédrales

Thierry Schneyder, Julien Grycan

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Les grandes cathédrales gothiques ont été construites dans un même élan, principalement aux XII° et XIII° siècles. C'est le temps du renouveau chrétien où l'Eglise affirme son autorité et sa puissance par des constructions grandioses. Le lecteur suivra Etienne et Clément qui apprennent leur métier de compagnon en faisant le tour des chantiers de cathédrales. Cette histoire est le prétexte pour présenter non seulement l'architecture de ces bâtiments magnifiques, mais aussi leur rôle spirituel et social.

Par Thierry Schneyder, Julien Grycan
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Thierry Schneyder, Julien Grycan

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Divers

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Cathédrales

Thierry Schneyder, Julien Grycan

Paru le 26/03/2026

72 pages

Pierre Téqui (Editions)

19,90 €

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Scannez le code barre 9782740327975
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