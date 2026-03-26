Bienfaits spirituels de la liturgie romaine actuelle

"Parmi les très grands dons de Dieu à notre temps, il est bien normal que les plus grands concernent ce qui est le coeur de la vie chrétienne : le Très-Saint Sacrement de l'Eucharistie". Ce texte est la réédition d'un ouvrage paru en 1979 sous le titre Bienfaits spirituels de la nouvelle liturgie romaine de la messe. Son auteur était prêtre, philosophe et théologien. Au terme d'une carrière consacrée à l'approfondissement de la pensée de saint Thomas d'Aquin, il reçut avec émerveillement l'enseignement du Concile Vatican II et le nouveau missel. A ses yeux, ils répondaient magnifiquement aux besoins spirituels du temps présent, notamment par une liturgie particulièrement contemplative, qui permet Les conférences qu'il donna sur ce sujet permettent d'entrer plus profondément dans le mystère de l'Eucharistie, comme il l'expliqua dans les conférences que vous retrouverez ici. Une aide pour mieux vivre la liturgie aujourd'hui encore.