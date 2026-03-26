Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Lecture piano CE2

Sandrine Monnier-Murariu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez le cahier d'exercices de la méthode Lecture Piano CE2 ! Conforme aux programmes 2025. Appréciée des enseignants en GS , CP et CE1 , la méthode Lecture Piano est désormais disponible au CE2 ! Ce cahier d'exercices (adapté à chaque séquence du manuel) propose : - En périodes 1 et 2 : des exercices de phonologie - Toutes périodes : exercices de vocabulaire, de compréhension sur les lectures et types de textes étudiés, comparaison de texte, travail sur le tri de texte et production d'écrits. Dans cette version CE2, le piano en carton est fourni dans ce cahier d'exercices (et disponible en téléchargement gratuit sur le site compagnon). Ce piano contient tous les sons de la langue française. C'est un outil de jeu en période 1, faisant le lien avec le CE1 et un outil d'aide et de support utilisable tout au long de l'année pour les élèves qui en éprouvent le besoin. Les points forts de la méthode Lecture Piano CE2 : - Un renforcement de la maitrise du code avec un démarrage en douceur pour rappeler les acquis du CE1 et mettre en confiance chaque élève. - Un choix de textes variés pour c omprendre les spécificités des différents genres littéraires . - Un travail spécifique sur le vocabulaire grâce à des questions de réinvestissement sur les mots du texte étudié. - Une compréhension fine des textes avec un travail sur la compréhension explicite et implicite. - Des propositions de débats pour développer l'expression orale. - Des exercices de production d'écrits structurés en lien avec les types de textes étudiés. - Un travail systématique sur la fluence pour permettre aux élèves de développer leur fluidité en lecture. - Une pédagogie différenciée pour répondre aux différents rythmes d'apprentissage des élèves. - Une mise en page aérée pour favoriser la lecture des élèves à besoins particuliers . Sur le site compagnon lecture-piano. editions-retz. com : - Le manuel numérique enseignant, gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves - Le piano à imprimer - Des ressources supplémentaires Rejoignez le groupe Facebook Lecture Piano CE2 sur Facebook : https : //www. facebook. com/groups/2315893755564535

Par Sandrine Monnier-Murariu
Chez Retz

|

Auteur

Sandrine Monnier-Murariu

Editeur

Retz

Genre

Lecture, écriture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lecture piano CE2 par Sandrine Monnier-Murariu

Commenter ce livre

 

Lecture piano CE2

Sandrine Monnier-Murariu

Paru le 26/03/2026

144 pages

Retz

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725648989
9782725648989
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.