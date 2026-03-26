Découvrez le cahier d'exercices de la méthode Lecture Piano CE2 ! Conforme aux programmes 2025. Appréciée des enseignants en GS , CP et CE1 , la méthode Lecture Piano est désormais disponible au CE2 ! Ce cahier d'exercices (adapté à chaque séquence du manuel) propose : - En périodes 1 et 2 : des exercices de phonologie - Toutes périodes : exercices de vocabulaire, de compréhension sur les lectures et types de textes étudiés, comparaison de texte, travail sur le tri de texte et production d'écrits. Dans cette version CE2, le piano en carton est fourni dans ce cahier d'exercices (et disponible en téléchargement gratuit sur le site compagnon). Ce piano contient tous les sons de la langue française. C'est un outil de jeu en période 1, faisant le lien avec le CE1 et un outil d'aide et de support utilisable tout au long de l'année pour les élèves qui en éprouvent le besoin. Les points forts de la méthode Lecture Piano CE2 : - Un renforcement de la maitrise du code avec un démarrage en douceur pour rappeler les acquis du CE1 et mettre en confiance chaque élève. - Un choix de textes variés pour c omprendre les spécificités des différents genres littéraires . - Un travail spécifique sur le vocabulaire grâce à des questions de réinvestissement sur les mots du texte étudié. - Une compréhension fine des textes avec un travail sur la compréhension explicite et implicite. - Des propositions de débats pour développer l'expression orale. - Des exercices de production d'écrits structurés en lien avec les types de textes étudiés. - Un travail systématique sur la fluence pour permettre aux élèves de développer leur fluidité en lecture. - Une pédagogie différenciée pour répondre aux différents rythmes d'apprentissage des élèves. - Une mise en page aérée pour favoriser la lecture des élèves à besoins particuliers . Sur le site compagnon lecture-piano. editions-retz. com : - Le manuel numérique enseignant, gratuit pour les enseignants qui utilisent le manuel papier avec leurs élèves - Le piano à imprimer - Des ressources supplémentaires Rejoignez le groupe Facebook Lecture Piano CE2 sur Facebook : https : //www. facebook. com/groups/2315893755564535