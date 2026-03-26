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Les élèves à haut potentiel intellectuel à besoins particuliers

Roselyne Guilloux

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Un éclairage scientifique et pratique pour comprendre et accompagner les profils HPI à besoins particuliers. Le haut potentiel intellectuel suscite débats et idées reçues. Un consensus international tend à la définir par un QI supérieur à 130 (environ 2% de la population). S'il est défini internationalement par un QI supérieur à 130 (environ 2 % de la population), la recherche montre qu'un haut potentiel est le plus souvent corrélé à la réussite scolaire et au bienêtre en général. Pourtant, particulièrement en France, " la légende noire des surdoués " (Ramus & Gauvrit, 2017) a diffusé l'idée erronée que le HPI serait un trouble, associé de manière systématique à des difficultés, une pensée en arborescence ou une hypersensibilité - autant de mythes non étayés scientifiquement. Cependant, certains enfants HPI rencontrent bel et bien des difficultés à l'école ou ne parviennent pas à exprimer tout leur potentiel. Les repérer et les accompagner est essentiel. Le Code de l'éducation (art. L321-4) rappelle d'ailleurs la nécessité de mettre en place des aménagements adaptés pour ces élèves (il convient de prévoir des " aménagements appropriés (...) au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités "). Cet ouvrage se concentre précisément sur ces élèves HPI à besoins particuliers. A la fois théorique et pratique, il propose : 1. une définition claire et rigoureuse du HPI ; 2. une analyse de ses répercussions scolaires et personnelles ; 3. des clés concrètes pour comprendre et soutenir les élèves concernés, sur les plans pédagogique et psycho-affectif.

Par Roselyne Guilloux
Chez Retz

|

Auteur

Roselyne Guilloux

Editeur

Retz

Genre

Echec et réussite

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Les élèves à haut potentiel intellectuel à besoins particuliers

Roselyne Guilloux

Paru le 26/03/2026

208 pages

Retz

17,70 €

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Scannez le code barre 9782725647449
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