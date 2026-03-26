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Grand âge, nous voici !

Colette Nys-Mazure

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"J'aime cette adresse du poète Saint-John Perse : "Grand âge, nous voici. " Dès que nous surgissons au monde, nous avons un âge qui s'oriente inexorablement vers celui que l'on dit "grand" , au lieu de le fuir ou de le nier, opter pour le courageux et confiant "nous voici". C'est ici et maintenant qu'il s'agit d'affronter le réel avec l'allant du vivant. Je me souviens du bilan de Simone de Beauvoir suggérant ce qui disparaîtra avec elle - visages et paysages, savoirs et aventures - et de sa résolution énergique : "On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. " Je souhaite remonter en enfance". Poète et écrivain, Colette Nys-Mazure est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le best-seller Célébration du quotidien (Desclée de Brouwer, 1997 , rééd. 2015). Elle a publié chez Salvator Cette obscure clarté (2015) et Par des chemins d'intime profondeur (2022). Nombre de ses livres sont traduits à l'étranger.

Par Colette Nys-Mazure
Chez Salvator

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Auteur

Colette Nys-Mazure

Editeur

Salvator

Genre

Témoins

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Grand âge, nous voici !

Colette Nys-Mazure

Paru le 23/04/2026

192 pages

Salvator

18,00 €

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