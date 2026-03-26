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Yoga pour mieux dormir

Jenia Ponomareva

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Le manque de sommeil est une pandémie silencieuse, dont l'impact négatif sur notre santé physique et mentale est difficile à estimer. Pour retrouver le chemin d'un sommeil réparateur, le yoga est une aide précieuse. Il propose de nombreux outils et des techniques efficaces pour améliorer le sommeil, aussi bien en quantité qu'en qualité. En l'espace de quelques semaines, voire de quelques mois, vous ressentirez pleinement tous les bienfaits de ma méthode. Accessible à tous, dénuée d'effets secondaires, la méthode de yoga que je vous propose s'intègre facilement dans votre quotidien. Au fil de votre lecture, vous comprendrez qu'un bon sommeil est votre meilleur allié au quotidien pour votre santé globale. Après avoir refermé ce livre, vous disposerez d'outils concrets pour créer votre routine yoga pour mieux dormir et donc, pour mieux vivre !

Par Jenia Ponomareva
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Jenia Ponomareva

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Yoga

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Yoga pour mieux dormir

Jenia Ponomareva

Paru le 02/04/2026

256 pages

Le Courrier du Livre

19,90 €

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Scannez le code barre 9782702930861
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