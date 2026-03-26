Le voyage de Fratellino

Ange, un jeune homme rebelle de 15 ans, rétif à toute discipline, s'échappe de son pensionnat par une nuit d'orage, traversant une pièce inaccessible baptisée "l'Au-delà" avant de se hasarder dans un passage souterrain qui débouche sur un univers inconnu "de floraison et de plénitude". ? Il ne s'agit pas d'un autre monde, mais du versant ensoleillé de notre monde, une sorte d'arrière-pays préservé, où les relations humaines se révèlent à travers non plus des rapports de force mais des liens d'alliance. Et qui n'est accessible qu'à ceux qui effectuent le passage du "mourir à soi-même"... Les jeux de piste de la Providence le conduiront jusqu'au mystérieux royaume de SYL, où il rejoindra la confrérie des Emerveillés pour restaurer les voies anciennes et remonter aux sources.