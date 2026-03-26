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#Bande dessinée jeunesse

Le voyage de Fratellino

François Garagnon

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Ange, un jeune homme rebelle de 15 ans, rétif à toute discipline, s'échappe de son pensionnat par une nuit d'orage, traversant une pièce inaccessible baptisée "l'Au-delà" avant de se hasarder dans un passage souterrain qui débouche sur un univers inconnu "de floraison et de plénitude". ? Il ne s'agit pas d'un autre monde, mais du versant ensoleillé de notre monde, une sorte d'arrière-pays préservé, où les relations humaines se révèlent à travers non plus des rapports de force mais des liens d'alliance. Et qui n'est accessible qu'à ceux qui effectuent le passage du "mourir à soi-même"... Les jeux de piste de la Providence le conduiront jusqu'au mystérieux royaume de SYL, où il rejoindra la confrérie des Emerveillés pour restaurer les voies anciennes et remonter aux sources.

Par François Garagnon
Chez Monte-Cristo

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Auteur

François Garagnon

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le voyage de Fratellino

François Garagnon

Paru le 26/03/2026

320 pages

Monte-Cristo

23,00 €

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Scannez le code barre 9782488397124
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