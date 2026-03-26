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Dictionnaire malicieux du vocabulaire maçonnique

Solange Sudarskis

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Le style de Solange Sudarskis est l'un des atouts majeurs de l'ouvrage : ludique, décalé, irrévérencieux, il bouscule les codes traditionnels du discours maçonnique, frôlant une "Maçonnerie stand-up" . L'humour n'est pas un ornement, mais un levier pour désacraliser sans dénaturer, en utilisant des comparaisons modernes, des clins d'oeil ironiques et des images inattendues. Cette fraîcheur rend les concepts complexes digestes, tout en respectant leur profondeur symbolique. Le ton souriant - à la limite de la parodie - installe le lecteur dans un "observatoire hilare" de la pensée maçonnique, favorisant une réinterprétation naïve et critique des fragments rituels Contrairement à des approches plus austères, Sudarskis mêle rigueur méthodique et intuition poétique, créant une tension féconde entre structure et errance créative. Son écriture, riche en métaphores populaires et digressions, transforme l'analyse en outil de connaissance aussi puissant que l'humour. L'ouvrage excelle par son accessibilité et son engagement : il captive un public diversifié - apprentis curieux, maîtres aguerris, amateurs de symbolisme - en informant tout en amusant. Sa capacité à démystifier sans simplifier, et à stimuler l'esprit critique via l'humour, en fait un vecteur idéal pour une maçonnerie contemporaine. Comme le Dictionnaire vagabond, il est loué pour sa profondeur poétique, son immersion initiatique et son ouverture universelle, transformant les symboles en portes sur l'âme. Vagabondage souriant en Franc-maçonnerie est une invitation élégante à redécouvrir la Franc-maçonnerie sous un angle souriant et libérateur. Solange Sudarskis y démontre sa maîtrise en alliant érudition, humour et liberté, transformant un simple dictionnaire en aventure collective et individuelle.

Par Solange Sudarskis
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Solange Sudarskis

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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Dictionnaire malicieux du vocabulaire maçonnique

Solange Sudarskis

Paru le 30/04/2026

Le Compas dans l'oeil

39,00 €

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Scannez le code barre 9782487319509
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