Payer moins d'impôts pour les Nuls

Toutes les astuces à connaître pour payer moins d'impôts en toute légalité ! (édition totalement à jour des dernières réformes) En France, la plupart des contribuables jugent leur imposition excessive et ignorent trop souvent les astuces légales qui leur permettraient de tirer leur épingle du jeu . Or, ces avantages ne sont pas réservés aux gens riches et bien conseillés : tout le monde peut en profiter ! Quels que soient vos revenus, votre activité ou votre âge, ce guide, à jour des dernières réformes en matière d'imposition, vous donne des solutions simples et efficaces pour réduire vos impôts. Il vous accompagne dans toutes les situations de la vie quotidienne (mariage, Pacs, concubinage, divorce, arrivée d'un nouvel enfant, licenciement, héritage, etc.) afin de vous aider à payer ce que vous devez - et pas un sou de plus !